У місті Буча в Київській області, яке постраждало від російської окупації на початку повномасштабної війни, почали ховати загиблих цивільних у безіменні могили.

Про це повідомляє фотокореспондент #Букв з місця подій.

На центральному цвинтарі у Бучі почали ховати невідомих загиблих, які загинули під час окупації міста. Деякі намагалися евакуюватись і були вбиті в автомобілі, хтось пролежав місяць на тротуарі чи в канаві. Встановити особу та пізнати тіла дуже важко, адже всі вони понівечені.

Тіла тривалий час зберігалися у морзі міста. У спробах дізнатися, кому належить тіло проводились дослідження ДНК, втім знайти родичів так і не вдалося. Нині на цвинтарі вже 24 могили, а всього невідомих понад 50.

Гроші на поховання тіл виділив міський бюджет. Рештки загиблих спочатку складали у чорні пакети, а потім у домовини. Їх ховають в окремо, але на хресті замість імені — номер. У всіх загиблих взято зразки ДНК і якщо в майбутньому родичі знайдуться — буде проведено ексгумацію.