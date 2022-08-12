Про це повідомляє фотокореспондент #Букв з місця подій.
На центральному цвинтарі у Бучі почали ховати невідомих загиблих, які загинули під час окупації міста. Деякі намагалися евакуюватись і були вбиті в автомобілі, хтось пролежав місяць на тротуарі чи в канаві. Встановити особу та пізнати тіла дуже важко, адже всі вони понівечені.
Тіла тривалий час зберігалися у морзі міста. У спробах дізнатися, кому належить тіло проводились дослідження ДНК, втім знайти родичів так і не вдалося. Нині на цвинтарі вже 24 могили, а всього невідомих понад 50.
Гроші на поховання тіл виділив міський бюджет. Рештки загиблих спочатку складали у чорні пакети, а потім у домовини. Їх ховають в окремо, але на хресті замість імені — номер. У всіх загиблих взято зразки ДНК і якщо в майбутньому родичі знайдуться — буде проведено ексгумацію.
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