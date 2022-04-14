Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради з посиланням на слова міського голови Анатолія Федорука.
Кілька днів поспіль у Бучі фахівці “Київоблгазу” разом із комунальниками й волонтерами лагодили газові комунікації та відремонтували їх належним чином. Наразі вже подали високий тиск, система витримала. Тепер відновлюється постачання газу в мікрорайони.
Однак для перевірки всіх мереж, які подають газ у помешкання громадян, потрібен час, тому ведуться активні роботи, які триватимуть й надалі.
Щодо відновлення електроенергії Федорук зазначив, що Компанія ДТЕК планує до 17 квітня, за можливості, забезпечити постійну напругу в місті. Поки що електроенергію отримують лікарня, гуманітарний штаб, резервуари чистої води та пожежна частина.
- Нагадаємо, що з 3-го до 31-го березня окуповане російськими військами місто Буча жило в умовах страшного терору. Мер Анатолій Федорук поділився власними спогадами про пережите під час окупації росіянами.
- Раніше мер нещодавно звільненої Бучі Анатолій Федорук повідомив, що 90% людей, яких російські окупанти вбили під час окупації міста, загинули унаслідок розстрілів.
- Водночас папа Римський Франциск 6 квітня засудив “різанину у Бучі” та розгорнув і поцілував прапор України, надісланий із Бучі – міста, де посеред вулиці лежали тіла загиблих мирних жителів, вбитих російськими окупантами.
- Також жителі нещодавно звільненої Бучі (Київська область) розповіли про жахіття, пережите під час російської окупації. За свідченнями місцевих мешканців, загарбники катували людей, грабували та розстрілювали без жодної причини.