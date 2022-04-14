На Київщині, у місті Буча вже відновили водопостачання, а незабаром в оселі повернуть подачу електрики й газу. Насамперед живлення спрямували на критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради з посиланням на слова міського голови Анатолія Федорука.

Кілька днів поспіль у Бучі фахівці “Київоблгазу” разом із комунальниками й волонтерами лагодили газові комунікації та відремонтували їх належним чином. Наразі вже подали високий тиск, система витримала. Тепер відновлюється постачання газу в мікрорайони.

Однак для перевірки всіх мереж, які подають газ у помешкання громадян, потрібен час, тому ведуться активні роботи, які триватимуть й надалі.

Щодо відновлення електроенергії Федорук зазначив, що Компанія ДТЕК планує до 17 квітня, за можливості, забезпечити постійну напругу в місті. Поки що електроенергію отримують лікарня, гуманітарний штаб, резервуари чистої води та пожежна частина.