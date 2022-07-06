У Бундестазі наполягають на припиненні санкцій проти Росії та вимагають початку переговорів щодо газопроводу "Північний потік-2" аби забезпечити постачання газу до Німеччини.

Про це повідомив економічний експерт парламентської групи “лівих” та глава комітету із захисту клімату та енергетики Клаус Ернст виданню Rheinische Post.

За його словами, на тлі енергетичної кризи федеральний уряд має зробити все можливе, щоби забезпечити енергопостачання до країни. Ернст вважає, що для цього, попри війну, що порушує міжнародне право, треба говорити з Росією. У разі необхідності ввести в експлуатацію “Північний потік-2” на обмежений період часу, якщо постачання газу не може бути гарантовано в інший спосіб.

На його думку, перебої з постачанням газу можуть завдати непоправної шкоди промисловості Німеччини, тому необхідно не допустити нормування газу для промисловості. Отже, уряд повинен забезпечити стримування цін на енергоносії за допомогою збільшення постачання, зокрема з Росії.

Ернст також назвав санкції неефективними: “Санкції енергетичної політики не працюють. Вони мають уповільнити російські сили, аде війна продовжується невпинно”.

Політик ствердив, що енергетичні санкції вигідні Росії. Це означає, що хоча продається менше, виручка від цих продажів загалом вища. Росія продовжує добре заробляти на своїй сировині, а німці “страждають від абсолютно хибної санкційної політики”.