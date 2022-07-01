Вперше в історії, за червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з Росії по її газопроводах.

Про це у Twitter повідомив голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль.

За його словами, через те, що Росія різко скоротила постачання газу до Європейського Союзу, країнам-членам ЄС довелось імпортувати більше блакитного палива зі Сполучених Штатів.

“Це перший місяць в історії, коли ЄС імпортував більше газу через СПГ зі США, ніж через трубопровід з Росії”, – написав Фатіх Біроль.

Він додав, що скорочення постачання газу з Росії “вимагає зусиль для зменшення попиту в ЄС, щоб підготуватися до важкої зими”.

Як відомо, Росія припинила газопостачання до низки європейських країн. Зокрема до Польщі, Болгарії, Фінляндії та Нідерландів. Це сталось після того, як уряди країн відмовились виконувати вимоги Кремля щодо оплати за блакитне паливо у рублях.

Зменшення російського газопостачання змусило європейські країни використовувати газ з зимових запасів.

За даними Європейської Комісії, Євросоюз імпортує 90% газу, 40% з якого – це російський газ.