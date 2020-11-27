Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Ялинку традиційно встановлюють на Софійській площі. Туди вже завезли елементи конструкцій. На місці монтажу перебуває спецтехніка.
Наразі встановлена опора, в якій закріплять ялинку.
Урочиста церемонія відкриття і запалення вогнів відбудеться 19 грудня – в День Святого Миколая.
Як повідомили в пресслужбі культурного проєкту Folk Ukraine, що займається організацією встановлення ялинки, її висота цього року становитиме 31 метр.
Прикрасять ялинку приблизно 1500 іграшками (з них 800 – казкові герої) і понад 10 км гірлянд. Прикраси матимуть вигляд і форму жителів “казкового лісу” (білка, сова, грибочки, шишки, жолуді).
Підсвічування на 31-метровій красуні буде зеленого кольору, а вниз спускатимуться гірлянди холодного білого кольору (згідно із задумом, вони створять купол над Софійською площею).
Тематика Нового року-2021 – “Чарівний ліс”.
Біля ялинки будуть розташовані герої – жителі казкового лісу, біля яких організують спеціальні фотозони.
Організатори попередньо запланували фудкорти в ярмаркових будиночках (з дотриманням всіх карантинних приписів).
- Раніше міністр культури України Олександр Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун на новорічні свята.
- 25 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд розглядає можливість введення карантину на зимові свята. Але зараз про введення більш жорстких заходів не йдеться.
- А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення локдауну в Україні на три або чотири тижні в зв’язку з епідеміологічною ситуацією (через коронавірус COVID-19).