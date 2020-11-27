У центрі Києва вже розпочався монтаж головної новорічної ялинки України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Ялинку традиційно встановлюють на Софійській площі. Туди вже завезли елементи конструкцій. На місці монтажу перебуває спецтехніка.

Наразі встановлена опора, в якій закріплять ялинку.

Урочиста церемонія відкриття і запалення вогнів відбудеться 19 грудня – в День Святого Миколая.

Як повідомили в пресслужбі культурного проєкту Folk Ukraine, що займається організацією встановлення ялинки, її висота цього року становитиме 31 метр.

Прикрасять ялинку приблизно 1500 іграшками (з них 800 – казкові герої) і понад 10 км гірлянд. Прикраси матимуть вигляд і форму жителів “казкового лісу” (білка, сова, грибочки, шишки, жолуді).

Підсвічування на 31-метровій красуні буде зеленого кольору, а вниз спускатимуться гірлянди холодного білого кольору (згідно із задумом, вони створять купол над Софійською площею).

Тематика Нового року-2021 – “Чарівний ліс”.

Біля ялинки будуть розташовані герої – жителі казкового лісу, біля яких організують спеціальні фотозони.

Організатори попередньо запланували фудкорти в ярмаркових будиночках (з дотриманням всіх карантинних приписів).