У Часовому Яру рятувальники завершили розбір уламків 5-поверхового будинку. У місті Донецької області, яке обстріляли ракетами окупанти, всього знайшли 48 тіл загиблих.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Російські війська атакували вулицю Південну у Часовому Ярі 9 липня. Минулого дня стало відомо про 48-му жертву, зокрема серед загиблих був 9-річний хлопчик. Також дев’ять людей вдалося врятувати.

Пошукова операція тривала п’ять днів. До неї було залучено 323 людини, на місці працювали дев’ять одиниць техніки.

Голова Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram зазначив, що рятувальники розібрали близько 525 тонн зруйнованих елементів будівлі. Водночас Міноборони РФ заявляло, що вони влучили ракетою не у п’ятиповерхівку з цивільними жителями, а нібито знищили “понад триста націоналістів”.