Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Російські війська атакували вулицю Південну у Часовому Ярі 9 липня. Минулого дня стало відомо про 48-му жертву, зокрема серед загиблих був 9-річний хлопчик. Також дев’ять людей вдалося врятувати.
Пошукова операція тривала п’ять днів. До неї було залучено 323 людини, на місці працювали дев’ять одиниць техніки.
Голова Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram зазначив, що рятувальники розібрали близько 525 тонн зруйнованих елементів будівлі. Водночас Міноборони РФ заявляло, що вони влучили ракетою не у п’ятиповерхівку з цивільними жителями, а нібито знищили “понад триста націоналістів”.
- Нагадаємо, Російська Федерація о 10:50 завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці – відомо про 8 загиблих.
- Російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву. Зокрема, влучили у готель у центрі міста та пошкодили торгово-розважальний центр.