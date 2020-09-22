Про це повідомляє Associated Press.
Войтех, роблячи заяву про відставку, сказав, що зміна керівництва МОЗ повинна дати можливість для застосування іншого підходу для боротьби з епідемією коронавірусу.
З цього приводу прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш сказав, що Примула зарекомендував себе з найкращого боку в питанні боротьби з COVID-19.
Раніше він був керівником урядового реагування на ситуацію з коронавірусом, а також представником уряду з питань науки і досліджень в галузі охорони здоров’я.
Як відомо, в Чехії спалах коронавірусу почалася відразу ж після скасування ряду карантинних обмежень.
За час епідемії в країні було зафіксовано максимальний показник нових випадок заражень 17 вересня. За добу було понад 3 тисячі випадків. Всього в країні було 50 764 випадки зараження коронавірусом. Ще 522 пацієнта померли.
На думку Примули, якщо зберегти мінімальні карантинні обмеження, приріст нових випадків зараження може досягати 8 тисяч випадків на добу.
- Уряд Ізраїлю схвалив введення тритижневої загальнонаціональної ізоляції для стримування поширення коронавірусу.
- У п’ятницю, 18 вересня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому були переглянуті карантинні зони в Україні. Столиця України – місто Київ залишається в “помаранчевій” зоні. А Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль вийдуть з “червоної зони”.
- 19 вересня Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн із “червоної” і “зеленої” зон.