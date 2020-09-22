Голова МОЗ Чехії Адам Войтех пішов у відставку на тлі спалаху коронавірусу в країні. На його місце прийшов епідеміолог Роман Примула.

Про це повідомляє Associated Press.

Войтех, роблячи заяву про відставку, сказав, що зміна керівництва МОЗ повинна дати можливість для застосування іншого підходу для боротьби з епідемією коронавірусу.

З цього приводу прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш сказав, що Примула зарекомендував себе з найкращого боку в питанні боротьби з COVID-19.

Раніше він був керівником урядового реагування на ситуацію з коронавірусом, а також представником уряду з питань науки і досліджень в галузі охорони здоров’я.

Як відомо, в Чехії спалах коронавірусу почалася відразу ж після скасування ряду карантинних обмежень.

За час епідемії в країні було зафіксовано максимальний показник нових випадок заражень 17 вересня. За добу було понад 3 тисячі випадків. Всього в країні було 50 764 випадки зараження коронавірусом. Ще 522 пацієнта померли.

На думку Примули, якщо зберегти мінімальні карантинні обмеження, приріст нових випадків зараження може досягати 8 тисяч випадків на добу.