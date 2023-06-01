В межах візиту української урядової делегації до Праги, представники урядів Чехії та України погодили створення першого Центру допомоги врятованим для тимчасово переміщених українців у Чехії.

Джерело: Урядовий портал.

Очікується, що Центр буде відкрито в Празі як пілотну модель за кордоном (для країн, що прихистили велику кількість українців). Центр допомоги надаватиме комплексну соціально-психологічну підтримку особам, які виїхали із зони активних бойових дій та тимчасово окупованих територій України.

За інформацією Уповноваженої уряду Чехії з прав людини, більше ніж 325 тисяч українців, які перебувають під тимчасовим захистом, все ще проживають у Чехії. З них 80% – це жінки та діти.

Центр допомоги у Чехії слугуватиме контактним пунктом, де українці зможуть отримати доступ до необхідної інформації та спеціалізованої соціальної та психологічної підтримки в одному місці.

Аби подолати мовний бар’єр, Центр забезпечить безпечний простір для українців, де вони зможуть розповісти про свою травму та звернутися за допомогою рідною мовою. У складних випадках, зокрема сексуального насильства, фахівці Центру допомагатимуть постраждалим відновитися в довгостроковій перспективі.

“Від самого початку російської повномасштабної війни проти України Чехія прийняла тисячі тимчасово переміщених осіб з України. Люди з тимчасово окупованих росіянами територій прибувають до Праги й сьогодні. Наша мета – щоб українці, які постраждали внаслідок війни, знали, що вони не самотні і що розраховувати на підтримку своєї країни навіть за кордоном не лише можна, але й потрібно”, – зазначила урядова Уповноважена з питань гендерної політики в Україні Катерина Левченко.