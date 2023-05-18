Джерело: Мартін Дворжак у Twitter.
Дворжак заявив, що скасовані рішення уряду були прийняті “під прицілом” російських танків після окупації країни, і донині дозволяло Росії безоплатно користуватися великими ділянками землі на території Чехії.
Несанкціоновані прибутки від використання цих земель не повинні використовуватися для підтримки нинішньої окупації України”, – пояснив він.
Zrušili jsme rozhodnutí vlády učiněná pod hlavněmi ruských tanků po okupaci naší země, která dodnes umožňovala Rusku bezplatně využívat rozsáhlé pozemky na našem území. Neoprávněné zisky z užívání těchto pozemků nesmí sloužit k podpoře současné okupace Ukrajiny. pic.twitter.com/k478ux6oQk
— Martin Dvořák 🌈 (@_MartinDvorak) May 17, 2023
Своєю чергою, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський пояснив, що нині уряд скасував угоди з комуністичним режимом, на підставі яких РФ безоплатно використовувала десятки земельних ділянок у Чехії.
Він додав, що “безоплатне використання землі Росією слід замінити використанням на підставі договорів оренди, щоб уникнути невиправданого збагачення”.
Vláda dnes zrušila smlouvy z dob komunistického režimu, na základě kterých Ruská federace využívala desítky pozemků v Česku bezplatně. Bezplatné užívání pozemků Ruskem by mělo být nahrazeno užíváním na základě nájemních smluv, aby nedocházelo k bezdůvodnému obohacení.
— Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 17, 2023
Зауважується, що посольство РФ не використовує відповідні ділянки “за призначенням”, оскільки частина з них експлуатується у “комерційних цілях”.
У листопаді минулого року у Чехії Палата депутатів, яка є нижньою палатою парламенту, визнала російський режим терористичним. Ухвалення рішення відбулося відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи.
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