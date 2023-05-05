Президент Чехії Петр Павел, під час свого візиту до Києва наприкінці квітня, подарував президенту України Володимиру Зеленському легендарний чеський пістолет CZ 75.

Про це Петр Павел повідомив у Twitter.

“У лютому 2022 року Росія сильно вдарила по незламності народу України. У боротьбі їм від початку допомагає також чеська зброя. На знак поваги до героїзму українців я передав Володимиру Зеленському легендарний CZ 75 із серійним номером 22”, – написав президент Чехії.

Нагадаємо, що 28 квітня до Києва з робочим візитом прибули президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузана Чапутова.

“Із Зузаною Чапутовою ми усвідомлюємо цінність свободи і справедливості. Важко бачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну. Кров’ю і життями своїх громадян. У боротьбі з агресором вони захищають те, що нас об’єднує. Ось чому ми підтримуватимемо їх”, – написав президент Чехії, опублікувавши світлину із президенткою Словаччини на тлі зруйнованої будівлі.

Президент Чехії провів в Україні два дні. Зауважимо, Павел є першим іноземним лідером, який відвідав схід країни, де зустрівся з українськими військовими та місцевою владою. Він також підписав техніку для бійців, котрі прямували на фронт, висловивши підтримку Україні.

Перебуваючи в Україні, Павел побажав президенту Зеленському та всім українцям,” щоб вони знову могли посміхатися”.

Довідково. CZ 75 – самозарядний пістолет, розроблений у Чехословаччині у 1975 році. Його створено на конструктивній основі моделі “Браунінг” зразка 1935 року. Набув широкого поширення у всьому світі. Зокрема, у Чехії його застосовує переважно поліція.

Велика дульна енергія пістолета у поєднанні з довгою прицільною лінією забезпечують високу точність стрільби за високої пробивної здатності кулі. Його зручно тримати у руці та стріляти з нього.