Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що станом на вечір 31 жовтня в місті частково відновили електропостачання. Водозабір працює, проте вода у домівках містян з'явиться за декілька годин.

Про це він зазначив у відеозверненні.

Вранці 31 жовтня близько 08:22 голова Черкаської області Ігор Табурець заявив, що в регіоні атаковано один з енергетичних об’єктів. Частину ракет вдалося збити ППО, проте внаслідок влучання частина області залишилась без світла, також у деяких домівках відсутнє водопостачання. Під час обстрілу четверо осіб травмувалися, повідомив Табурець.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок атак вводяться екстрені відключення електроенергії.

Влучання по об’єктах критичної інфраструктури є у Києві, Запоріжжі, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях. У низці інших регіонів спрацювало ППО. Внаслідок атак, де влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури, є відключення світла та водопостачання.

“Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об’єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків”, — написав радник глави ОПУ.

Міністр енергетики Герман Галущенко також зауважив, що внаслідок обстрілів сталося часткове знеструмлення в Україні. Ворог поцілив удари по електричних підстанціях, об’єктах гідроенергетики та теплових генераціях.

Герман Галущенко зазначив, що екстрено запроваджено графіки відключення споживачів у:

Києві та Київській області;

Черкасах і Черкаській області;

Запоріжжі та Запорізькій області;

Кіровоградській області;

Харківській області;

Полтавській області.

Міністр закликав громадян України, які живуть у населених пунктах, що не постраждали від обстрілів, максимально зменшити споживання електроенергії.

Своєю чергою, у “Черкасиводоканалі” зазначили, що водопостачання відновлять, коли з’явиться світло. Пізніше там зазначили, що у місті організовують безплатний підвіз питної води. Орієнтовно з 16:00 воду підвозять за такими адресами:

Південно-Західний мікрорайон: вулиця Сумгаїтська — вулиця Віталія Вергая, на автостоянці), алея Путейка, біля школи 28);

Луначарського (вулиця генерала Момота — вулиця Онопрієнка, біля магазину “АТБ”);

“Хімселище” (палац спорту “Будівельник”);

Центр (вулиця Пушкіна — вулиця Шевченка, біля пивоварні “Оскар”.

Про додаткові місця підвозу води обіцяли повідомити згодом та закликали слідкувати за інформацією.

Вже близько 17.00 стало відомо, що у місті запустили всі каналізаційно-насосні станції. Наразі систему заповнюють водою, орієнтовна поява води дві – чотири години.