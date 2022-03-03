Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Facebook.
Близько 08:10 у місті Чернігові по вулиці Чудінова на території ДП “Комбінат Айстра” під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу.
Внаслідок чого сталося займання резервуарної групи загальною місткістю 3 тисяч кубометрів дизельного пального.
Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Наразі від ДСНС залучено 25 осіб та 5 одиниць техніки.
- Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про поточну ситуацію в місті після довготривалих обстрілів.
- Також Міжнародний суд ООН проведе перші слухання за позовом України проти Росії, агресивні дії якої призвели до “геноциду” українського народу, 7 та 8 березня.
- Водночас міністр оборони Олексій Резніков назвав російських окупантів боягузами та терористами.