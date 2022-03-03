Державна служба України з надзвичайних ситуацій завила, що російські військові влучили в нафтобазу в Чернігові.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Facebook.

Близько 08:10 у місті Чернігові по вулиці Чудінова на території ДП “Комбінат Айстра” під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу.

Внаслідок чого сталося займання резервуарної групи загальною місткістю 3 тисяч кубометрів дизельного пального.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Наразі від ДСНС залучено 25 осіб та 5 одиниць техніки.