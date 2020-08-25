Депутати Чернівецької міської ради дозволили роботу ринків, торгових комплексів, закладів громадського харчування, шкіл і дитсадків, незважаючи на потрапляння міста в "червону" зону карантину.

Таке рішення було ухвалено на позачерговій сесії 25 серпня, повідомляється на сайті міськради.

Так, у місті дозволяється:

• робота громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень, за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів;

• робота суб’єктів господарювання (ринків, побутових послуг, торгівлі, торговельних комплексів, кінотеатрів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів, залів, секцій тощо) за умови дотримання протиепідемічних заходів;

• робота закладів громадського харчування, за умови присутності в залі не більше 20 осіб (з розрахунку не менше 10 кв. м залу на одну людину);

• робота дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів, за умови дотримання рекомендацій головного державного санітарного лікаря України.

Водночас забороняється:

• робота розважальних закладів, розважальних зон у межах торговельних центрів;

• проведення масових заходів із кількістю учасників понад 20 осіб в закритому приміщенні.

Міськрада рекомендувала органам Національної поліції не вчиняти дій щодо притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання.

Крім того, міськрада звернулася до Міністерства інфраструктури України щодо недопущення скасування зупинок поїздів далекого прямування.

Варто відзначити, що Чернівці з 24 серпня потрапили в “червону” зону карантину. До цього місто перебувало в “помаранчевій” зоні.

Згідно із затвердженими МОЗ України правилами, в “червоній” зоні карантину, серед іншого, забороняються: регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту і особистих авто); забороняється відвідування закладів освіти; забороняється діяльність кафе та ресторанів, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів.