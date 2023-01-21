Сьогодні, 21 січня, у Чернівецькій області в районі села Коболчин стався землетрус магнітудою 3,1 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю (ГЦСК).

Відтак, підземні поштовхи зафіксовано сьогодні вранці о 05:59:59 на глибині 3 км.

У ГЦСК зазначили, що за розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до слабких, відчувається лише невеликою частиною населення, під відкритим небом – небагатьма.

Також у центрі пояснили, що коливання від землетрусу можуть відчуватися окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, що останні землетруси з території Чернівецької області були зареєстровані 23 грудня 2022 року магнітудами 3,0 та 2,2 за шкалою Ріхтера.

Варто зазначити, що 3 січня цього року на території Закарпатської області, в районі міста Іршава стався землетрус магнітудою 3,8 бала за шкалою Ріхтера. У ГЦСК розповіли, що за класифікацією землетрус відчувався всередині будівлі багатьма людьми. Люди прокидалися, але ніхто не лякався.

Відтак, коливання були подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Відбувалося тремтіння вікон, дверей, посуду, скрипіння підлоги й стін. Предмети, що висіли, легко розхитувалися.