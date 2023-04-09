В Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 11 бойових кораблів, кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі. Наразі два підводних човни із вісьма "Калібрами" готові до застосування.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Станом на 9 квітня в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі знаходиться до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 24 судна, з них 7 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 26 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У пресслужбі закликали не нехтувати заходами безпеки та сигналами повітряної тривоги, пам’ятати про мінну загрозу і на суходолі, і у прибережній зоні. Після шторму імовірне принесення до берегу морських мін.

Раніше керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування “Південь” Наталя Гуменюк в етері телемарафону зауважила, що збільшення кількості ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про ймовірність чергового удару.