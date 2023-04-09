Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
Станом на 9 квітня в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі знаходиться до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 24 судна, з них 7 суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 26 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
У пресслужбі закликали не нехтувати заходами безпеки та сигналами повітряної тривоги, пам’ятати про мінну загрозу і на суходолі, і у прибережній зоні. Після шторму імовірне принесення до берегу морських мін.
Раніше керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування “Південь” Наталя Гуменюк в етері телемарафону зауважила, що збільшення кількості ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про ймовірність чергового удару.
- Військові РФ намагаються заблокувати Авдіївку для просування по Донецькій області. У Силах оборони вважають, що наступною ціллю окупантів може стати Курахове.
- 8 квітня, російські військові обстріляли Херсонську область 71 раз. Внаслідок цього пошкоджено завод та лінії електропередач.
- Минулої доби російські війська завдали ракетного удару по смт Великий Бурлук Куп’янського району. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості, внаслідок чого частково пошкоджено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди.