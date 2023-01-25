Станом на 25 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, зокрема чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп котрих складає 28 ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Тоді як в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, зокрема 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 72 ракети.

Окрім цього, за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 21 судно, з них два судна рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 28 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що російські сили все ще мають залишки своїх – довоєнних і після вторгнення – виробничих запасів:

92 ракети “Іскандер” 9М723 (11%),

52 ракети “Іскандер” 9М728/9М729 (44%),

118 ракет Х-101 і Х-555/55СМ (16%),

162 ракети Х-22/32 (44%),

53 ракети Х-47М2 “Кінжал” (84%),

59 ракет морського базування “Калібр” (9%).

Резніков повідомив, що Росії вдалося виробити з моменту вторгнення в лютому 2022 року:

290 ракет Х-101 і Х-555/55СМ (65% довоєнного запасу),

150 ракет “Калібр” (30% довоєнного запасу),

36 ракет “Іскандер” 9М723 (5% довоєнного запасу),

20 ракет 9М728/9М729 “Іскандер” (20% довоєнного запасу)

20 ракет Х-47М2 “Кінжал” (47% довоєнного запасу).

Російська промисловість виявилася неготовою до тривалих бойових дій. Країни, як правило, збільшують виробництво ракет та інших систем зброї та боєприпасів перед тим, як розпочати велику війну, і, як правило, переводять свою військову промисловість на воєнний стан після початку війни. Росія не зробила ні того, ні іншого.

На думку аналітиків, нинішній рівень виснаження російських військових стратегічних ракетних систем може обмежити частоту та масштаби проведення російськими військами майбутніх масштабних серій ракетних ударів по Україні. Та попри це, вже найближчим часом російські війська можуть продовжити масштабну кампанію проти української інфраструктури, несучи смертельну загрозу життю мирних українських громадян.

Довідка. “Калібр” – сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро “Новатор”. Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

Характеристики ракети: довжина: 7,2 м (без стартового прискорювача), розмах крил: 3,3 м, польотна вага: 1320 кг, вага бойової частини: 450 кг, швидкість: 0,7 Маха, дальність польоту: понад 1500 км.