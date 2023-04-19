Станом на 19 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться дев’ять ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 16 ракет.

Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми ворожих кораблів, з них чотири носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 36 ракет;.

Окрім цього, за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 23 судна, з них 5 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 17 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.