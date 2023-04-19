Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.
Водночас в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми ворожих кораблів, з них чотири носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 36 ракет;.
Окрім цього, за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 23 судна, з них 5 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 17 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- Нічна ворожа атака дронами-камікадзе на Одесу мала на меті знайти та знищити системи ППО. Цього разу війська РФ випустили “Шахеди” з боку Азовського моря.
- 18 квітня сили протиповітряної оборони ліквідували 5 ворожих дронів-камікадзе типу Shahed іранського походження у небі над Запорізькою областю.
- Протягом минулої доби росіяни здійснили 79 обстрілів по території Херсонщини, випустивши 350 снарядів з важкої артилерії та БпЛА.