Джерело: Оперативне командування Південь
Водночас в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 28 суден, з них 13 продовжили рух з протокою Босфор;
- до Чорного моря – 20 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, зазначили у пресслужбі ВМС ЗСУ.
Раніше у Генштабі повідомили, що минулої доби противник завдав 2 ракетних ударів по Донецькій і Дніпропетровській областях, зокрема, застосувавши ОТРК Іскандер. Однією ракетою “Іскандер-К” влучив по передмістю Дніпра – пошкоджено двохповерховий житловий будинок, понад 20 цивільних осіб зазнало поранень середнього та важкого ступеня тяжкості, серед них є діти. Крім того, ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
- У ніч проти 4 червня російські військові випустили по Україні шість крилатих ракет. Дві з них влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького.
- У ніч з 3 на 4 червня росіяни вкотре атакували Україну. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.
- Унаслідок ракетного удару по місту Підгородне Дніпропетровської області, загинула дівчинка 2021 року народження, ще 22 людини (з яких 5 дітей) постраждали, чотирьох людей врятували ДСНС-ники з-під завалів.