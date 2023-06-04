Ворог продовжує підвищувати градус напруження. В Чорному морі перебуває шість ворожих кораблів, на бойове чергування виведено надводний ракетоносій. Напоготові вісім "Калібрів".

Джерело: Оперативне командування Південь

Водночас в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 28 суден, з них 13 продовжили рух з протокою Босфор;

до Чорного моря – 20 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, зазначили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

Раніше у Генштабі повідомили, що минулої доби противник завдав 2 ракетних ударів по Донецькій і Дніпропетровській областях, зокрема, застосувавши ОТРК Іскандер. Однією ракетою “Іскандер-К” влучив по передмістю Дніпра – пошкоджено двохповерховий житловий будинок, понад 20 цивільних осіб зазнало поранень середнього та важкого ступеня тяжкості, серед них є діти. Крім того, ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.