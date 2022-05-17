17 травня Державний департамент США оголосив про запуск нової програми "з метою виявлення, аналізу та надання широкого доступу доказів військових злочинів та інших звірств в Україні, вчинених РФ".

Про це інформує американський телеканал CNN.

Програма Conflict Observatory “охоплює документацію, перевірку та розповсюдження відкритих доказів щодо дій російських сил під час жорстокої війни президента Путіна”.

“Програма аналізуватиме та зберігатиме загальнодоступну та комерційно доступну інформацію, зокрема й супутникові зображення та інформацію, що поширюється через соціальні мережі, відповідно до міжнародно-правових стандартів, для використання в поточних і майбутніх механізмах підзвітності. Це включає дотримання суворих процедур ланцюга опіки для майбутніх цивільних і кримінальних юридичних процесів у відповідних юрисдикціях”, – йдеться у записі.

У Держдепі зазначили, що інформацію оприлюднять через онлайн-платформу.

Програма є результатом співпраці з Esri, провідною компанією географічних інформаційних систем, гуманітарною дослідницькою лабораторією Єльського університету, Смітсонівською культурною ініціативою порятунку та PlanetScape Ai. Окрім цього, уряд США також надав комерційні супутникові знімки для ці зусилля.

У Державному департаменті очікують, що до програми приєднаються міжнародні партнерські організації. Звіти будуть доступні на веб-сайті ConflictObservatory.org.