Державний секретар США Ентоні Блінкен спростував інформацію про те, що таліби нібито не дозволяють американським громадянам виїхати з території Афганістану.

Про це він повідомив під час брифінгу.

Йдеться про випадок, коли таліби не дозволили вилетіти чотирьом чартерним рейсам з міста Мазарі-Шаріф (північ Афганістану). Літаки містили приблизно тисячу осіб, а серед них — американці. Їм довелося кілька днів сидіти в аеропорту, поки таліби надали дозвіл на зліт.

Блінкен пояснив, що насправді літаки не вилетіли через те, що в деяких пасажирів не було необхідних документів.

Він додав, що Вашингтону відомо про “відносно невелику кількість американців, які хочуть полетіти із Мазарі-Шаріф”.

“Наскільки я розумію, “Талібан” не відмовляв у виїзді нікому, хто мав потрібні документи, але при цьому заборонив вилітати з країни тим, в кого документів не було… Оскільки це чартерні рейси, люди мали вилетіти разом, то й рейси відклали для всіх”, – сказав очільник Держдепу США.

Блінкен пояснив, що “Талібан” обіцяв не перешкоджати виїзду американців, у яких є потрібні документи, й дотримується слова.

“Ми (Держдепартамент США, – ред.) не отримували інформацію про те, що в Мазарі-Шаріфі когось утримують в літаку чи хтось опинився в ситуації, яка б нагадувала захоплення заручників. Тож слід провести роботу для виконання певних вимог, і саме цим ми займаємось”, – пояснив Блінкен.

За словами голови ОПУ Єрмака, з початку евакуаційної операції й до 28 серпня українські літаки вивезли з Афганістану понад 600 осіб, серед яких є як українці, так й іноземні громадяни. За його даними, серед тих, кого вдалося евакуювати, є журналісти міжнародних видань, зокрема Globe and Mail, WSJ, USA Today та Stars and Stripes, а також правозахисники, жінки й діти.

Крім цього, українські військові, які дислокувалися в аеропорту Кабула, провели операцію, завдяки якій вдалося евакуювати афганських перекладачів, що працювали з військовими Канади. За це Держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Україні.