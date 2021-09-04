Про це повідомляє видання DW.
Інформацію підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ Німеччини. 20 біженців у відомстві схарактеризували як людей, які “потенційно небезпечні”.
Поки що відомо, що серед евакуйованих біженців знайшли 20 правопорушників. Їх не перевіряли в Кабулі, коли саджали до літаків.
За словами очільника МВС країни Хорста Зеехофера, серед евакуйованих є люди, які були осуджені за насилля, а також – за підробку документів. Він пояснив, що злочинці скористалися хаосом в аеропорту Кабула, аби швидко залишити країну.
“Дехто повністю підробив документи… Просто від А до Я. Тоді ж ніхто не контролював повністю ситуацію”, – пояснив міністр.
Четверо евакуйованих до цього депортували з Німеччини. Ще кілька були в списках німецького центру боротьби з тероризмом.
Двох правопорушників вже доставили в пенітенціарний заклад, отримавши ордер на їх арешт. Ще двоє – під наглядом афганських правоохоронців.
24 серпня Німеччина завершила процес евакуації своїх громадян з Афганістану. Останній літак з німецькими військовими та дипломатами вилетів з аеропорту Кабула до Ташкента.
31 серпня Німеччина та Франція заявили про намір евакуювати від 10 до 40 тисяч осіб з Афганістану після того, як таліби проголосили про повний контроль над країною.
Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.
- 30 та 31 серпня, в останні дні евакуації людей з аеропорту Кабула, США забрали передусім своїх військовослужбовців. Таких було понад 5 тисяч.
- Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та розв’язання конфлікту в Афганістані. Одна з вимог – дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.
- США готові надавати політичний притулок біженцям з Афганістану у разі відсутності причин для отримання імміграційної візи.