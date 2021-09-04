Серед афганців, яких було евакуйовано до Німеччини, виявилось 20 злочинців.

Про це повідомляє видання DW.

Інформацію підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ Німеччини. 20 біженців у відомстві схарактеризували як людей, які “потенційно небезпечні”.

Поки що відомо, що серед евакуйованих біженців знайшли 20 правопорушників. Їх не перевіряли в Кабулі, коли саджали до літаків.

За словами очільника МВС країни Хорста Зеехофера, серед евакуйованих є люди, які були осуджені за насилля, а також – за підробку документів. Він пояснив, що злочинці скористалися хаосом в аеропорту Кабула, аби швидко залишити країну.

“Дехто повністю підробив документи… Просто від А до Я. Тоді ж ніхто не контролював повністю ситуацію”, – пояснив міністр.

Четверо евакуйованих до цього депортували з Німеччини. Ще кілька були в списках німецького центру боротьби з тероризмом.

Двох правопорушників вже доставили в пенітенціарний заклад, отримавши ордер на їх арешт. Ще двоє – під наглядом афганських правоохоронців.

24 серпня Німеччина завершила процес евакуації своїх громадян з Афганістану. Останній літак з німецькими військовими та дипломатами вилетів з аеропорту Кабула до Ташкента.

31 серпня Німеччина та Франція заявили про намір евакуювати від 10 до 40 тисяч осіб з Афганістану після того, як таліби проголосили про повний контроль над країною.

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