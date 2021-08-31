Німеччина та Франція відкрито заявили про намір евакуювати від 10 до 40 тисяч осіб з Афганістану після того, як таліби проголосили про повний контроль над країною.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що з Афганістану потрібно евакуювати ще від 10 до 40 тисяч осіб, які представляють різноманітні організації з питань розвитку та мають право на виїзд з країни. Це буде можливо, якщо організації, які представляють місію ООН, залишаться в країні.

Зокрема, це Всесвітня продовольча програма, ЮНІСЕФ та інші програми.

“Зараз у центрі уваги персонал цих організацій, а це не 300 (осіб), а, ймовірно, 10 – 40 тисяч (осіб)”, – сказала Меркель.

На її думку, точну кількість вдасться встановити тільки після того, як буде відомо про обставини, які створять таліби в країні.

Про аналогічне рішення повідомив офіційний представник міністерства військових сил Франції Ерве Гранжан. за його інформацією, в Афганістані залишились кілька десятків французьких громадян. Це люди, які не хотіли залишати Афганістан, тому їх не змогли евакуювати примусово. Однак, якщо вони попросять про допомогу – отримають її.

Для цього Франція планує використати механізм переговорів з ООН.

До цього очільник Асоціації афганських перекладів Адель Абдул Разік звинуватив французьку армію в тому, що військові “кинули наших колег (перекладачів)”. У відповідь Гранжан сказав, що закінчення офіційного процесу евакуації громадян (31 серпня) не означає, що Франція більше нічого не робитиме для своїх громадян та афганців, які мають право отримати статус біженців. Він додав, що в період з 2012 по 2019 роки понад 220 тисяч ексвійськових було репатрійовано до Франції разом з родинами. Це приблизно 800 осіб.

Водночас уряд Канади заявив, що готовий прийняти до 5 тисяч біженців з Афганістану, яких евакуювали в США.

Окрім цього, Канада евакуювала з Афганістану близько 3,7 тисячі осіб. Більшість з них – біженці. Ті, кого відправлять в Канаду, мають відповідати всім вимогам уряду. Що саме за вимоги – невідомо.

Україна планує продовжувати евакуацію своїх громадян з Афганістану після 31 серпня. Як відомо, Україна спершу евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.

Станом на ранок вівторка, 17 серпня, 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану, територію якого захопили бойовики ісламістського угруповання “Талібан”.

22 серпня вранці приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва. Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Серед громадян України – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також були евакуйовані представники міжнародних медіа та громадських організацій.

23 серпня Україна евакуювала з Афганістану 98 осіб: 41 українця та 57 афганців. Це був вже третій евакуаційний рейс нашої держави після загострення ситуації в Афганістані.

28 серпня з Афганістану до України евакуювали ще близько 360 українців і громадян інших країн. Евакуація здійснювалася трьома літаками.