У застосунку "Дія" українцям запропонували шляхом голосування обрати дизайн нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Запускаємо в “Дії” вже друге опитування з “Укрпоштою”. Минулого разу ми вибрали назву нової марки “Доброго вечора, ми з України”, а зараз настав час обрати її дизайн”, – заявив Михайло Федоров.

З понад 1500 робіт експертна рада “Укрпошти” відібрала 5 авторських робіт, які поставили на голосування.

Обрати необхідно буде з 5 варіантів, які мають такі назви:

Керамічний півник; Трактор, що тягне танк; Гусак у полі з військовими; Путін, якого зупиняють ЗСУ; Воїн з KALUSH;

Для того, щоб проголосувати за найкращий ескіз потрібно зайти в “Дію” до розділу “Опитування”.

Голосування за поштову марку триватиме з 9 до 15 червня.

Нагадаємо, що це вже третя поштова марка, яку випустять у період повномасштабного вторгнення Росії на територію України.