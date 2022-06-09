Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Запускаємо в “Дії” вже друге опитування з “Укрпоштою”. Минулого разу ми вибрали назву нової марки “Доброго вечора, ми з України”, а зараз настав час обрати її дизайн”, – заявив Михайло Федоров.
З понад 1500 робіт експертна рада “Укрпошти” відібрала 5 авторських робіт, які поставили на голосування.
Обрати необхідно буде з 5 варіантів, які мають такі назви:
- Керамічний півник;
- Трактор, що тягне танк;
- Гусак у полі з військовими;
- Путін, якого зупиняють ЗСУ;
- Воїн з KALUSH;
Для того, щоб проголосувати за найкращий ескіз потрібно зайти в “Дію” до розділу “Опитування”.
Голосування за поштову марку триватиме з 9 до 15 червня.
Нагадаємо, що це вже третя поштова марка, яку випустять у період повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
- Нагадаємо, що У Нігері випустили серію поштових марок власного виробництва, яка присвячена Україні та її Збройним Силам.
- За п’ять днів від початку продажу поштової марки “Русскій воєнний корабль, іді …” українці встигли розкупити майже пів мільйона її екземплярів. Через ажіотаж “Укрпошта” навіть запровадила обмеження на її продаж.
- “Укрпошта” оголосила переможця голосування за найкращий ескіз поштової марки «Русский военный корабль, иди на#уй!». Учасниками конкурсу стали 496 авторів з України та різних куточків світу.