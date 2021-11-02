У застосунку “Дія“ з’явилися COVID-сертифікати для дітей від 12 років, які отримали одну чи дві дози вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Запускаємо дитячий COVID-сертифікат у “Дії“. Дітям від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, батьки можуть згенерувати сертифікат у застосунку “Дія“, – йдеться в повідомленні.

Для цього одному з батьків потрібно зайти в “Дію“ і додати свідоцтво про народження дитини. Перш ніж додавати сертифікат, слід переконатися, що на смартфоні встановлена остання версія “Дії“ (3.0.18 для iOS, 3.0.14 — Android).

Покрокова інструкція:

Авторизуйтесь у “Дії“

Додайте в застосунок свідоцтво про народження дитини

У меню “Послуги“ виберіть “COVID-сертифікати“

Сертифікати дитини з’являться в застосунку разом із вашими документами.

Федоров додав, що діти з 14 років уже можуть самостійно авторизуватися в “Дії“ за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.

Нагадаємо, напередодні Міністерство цифрової трансформації спростило процес генерації COVID-сертифікатів у державному застосунку “Дія”. Зокрема, було скасовано обов’язковий електронний підпис.