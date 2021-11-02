Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Запускаємо дитячий COVID-сертифікат у “Дії“. Дітям від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, батьки можуть згенерувати сертифікат у застосунку “Дія“, – йдеться в повідомленні.
Для цього одному з батьків потрібно зайти в “Дію“ і додати свідоцтво про народження дитини. Перш ніж додавати сертифікат, слід переконатися, що на смартфоні встановлена остання версія “Дії“ (3.0.18 для iOS, 3.0.14 — Android).
Покрокова інструкція:
- Авторизуйтесь у “Дії“
- Додайте в застосунок свідоцтво про народження дитини
- У меню “Послуги“ виберіть “COVID-сертифікати“
- Сертифікати дитини з’являться в застосунку разом із вашими документами.
Федоров додав, що діти з 14 років уже можуть самостійно авторизуватися в “Дії“ за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.
Нагадаємо, напередодні Міністерство цифрової трансформації спростило процес генерації COVID-сертифікатів у державному застосунку “Дія”. Зокрема, було скасовано обов’язковий електронний підпис.
- 1 листопада єдиний портал державних послуг “Дія” розпочав бета-тестування ще одного виду COVID-сертифікатів.