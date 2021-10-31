Міністерство цифрової трансформації спростило процес генерації COVID-сертифікатів у державному застосунку "Дія". Зокрема, було скасовано обов’язковий електронний підпис.

Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, фахівцям вдалося знайти нормативні та технологічні можливості, щоб спростити процес генерації COVID-сертифікатів без використання електронного підпису.

Раніше для того, щоб отримати сертифікат вакцинації у застосунку “Дія”, українцям потрібно було підписувати запит на сертифікат Дія.Підписом (технологія фото ID, “підписувати обличчям”). На порталі використовували електронний ключ – файловий/хмарний носій.

Тепер користувач повинен зайти у застосунок чи портал й натиснути “Отримати сертифікат”. Документ генеруватиметься автоматично.

Підписувати обличчям запит на сертифікат не потрібно.

Федоров додав, що для активації спрощених функцій необхідно оновити застосунок “Дія” до останньої версії в AppStore або Google Play. Версія 3.0.18 для iOS, 3.0.14 – Android.

Нагадаємо, з 30 вересня у державному застосунку та на порталі “Дія” можна згенерувати COVID-сертифікат про вакцинацію людям, які отримали різні вакцини.

Українці масово скаржилися на COVID-сертифікати в державному застосунку “Дія” та понижували оцінку в Google Play. Реакції користувачів зібрали #Букви. Детальніше про це – у матеріалі.