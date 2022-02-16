У Дніпрі у небі з'явиться найбільша світломузична інсталяція українського прапора. Команда Dnipro Light Flowers підготувала шоу до Дня єднання.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Інсталяцію запустять у вечірній час. За словами мера Дніпра Бориса Філатова, її можна буде побачити навіть із космосу. Проєкція сягає понад десять кілометрів, що є більш ніж п’ять тисяч світлових пікселів і лазерів.

“Сьогодні ввечері Дніпро покаже всім, що ми єдині. Нехай бачать усі”, — прокоментував мер.

Автор медіаарт інсталяції та керівник компанії Expolight Микола Каблука зазначив, що проєкцію розробили нещодавно з ініціативи фонду “Культурна столиця”. Зокрема проєкт підтримали мер Дніпра та голова Громадської ради Геннадій Корбан.

Інсталяція прикрашатиме небо над Дніпром з 16 січня й до кінця тижня. Синьо-жовтий прапор простягатиметься по обидва береги Дніпра з 18:00 та до опівночі.