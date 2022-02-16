Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Інсталяцію запустять у вечірній час. За словами мера Дніпра Бориса Філатова, її можна буде побачити навіть із космосу. Проєкція сягає понад десять кілометрів, що є більш ніж п’ять тисяч світлових пікселів і лазерів.
“Сьогодні ввечері Дніпро покаже всім, що ми єдині. Нехай бачать усі”, — прокоментував мер.
Автор медіаарт інсталяції та керівник компанії Expolight Микола Каблука зазначив, що проєкцію розробили нещодавно з ініціативи фонду “Культурна столиця”. Зокрема проєкт підтримали мер Дніпра та голова Громадської ради Геннадій Корбан.
Інсталяція прикрашатиме небо над Дніпром з 16 січня й до кінця тижня. Синьо-жовтий прапор простягатиметься по обидва береги Дніпра з 18:00 та до опівночі.
- Нагадаємо, що з нагоди Дня єднання президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, яке транслювалося по телеканалах.
- Також у будівлі Верховної Ради відбулися урочистості до Дня єднання. Перед початком засідання на площі Конституції біля парламенту підняли Державний прапор України під супровід оркестру Національної гвардії.
- Ввечері 15 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден також звернувся стосовно ситуації в Україні та наголосив, що Штати не залишать країну напризволяще.