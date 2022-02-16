Про це повідомляють #Букви.

Згідно з Указом президента України № 53/2022, який з метою консолідації суспільства був підписаний 14 лютого, сьогодні держава святкує День Єднання. Сьогодні на всіх будинках та спорудах України повинен бути піднятий Державний Прапор, а о 10:00 повинен пролунати Державний Гімн України.

З нагоди свята, президент записав звернення до українців, яке транслювалося по телеканалах. Він наголосив, хто українці – різні, але нас об’єднує бажання жити в мирі, щасливо та зі своїми близькими. Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо на це поверне право, оскільки ми живемо на своїй землі.

“Сьогодні важливий день — День єднання нас всіх. Ми різні, різного віку, різної статі, з різних міст, регіонів, різних професій, різних талантів, різних знань, мов, релігій. Але об’єднує нас єдине бажання: жити в мирі, щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками. І на все це ми маємо повне право. Бо ми в себе вдома, ми в Україні”, – заявив глава держави.

Президент додав, що українців люблять Україну більше, ніж будь-хто, і лише вони зможуть захистити державу від посягань. Зеленський нагадав ще раз, що незалежно від того, в якому куточку країни ми проживаємо, ми – разом.

“З днем єднання, синьо-жовті, з днем єднання, Україно! Схід, Захід, Південь, Північ звучить тільки разом, але звучить сильно”, – сказав Володимир Зеленський.

Це ж відео очільник держави опублікував у себе в Instagram зі словами “Ми спокійні! Ми сильні! Ми разом!”.