Про це повідомляють #Букви.
Згідно з Указом президента України № 53/2022, який з метою консолідації суспільства був підписаний 14 лютого, сьогодні держава святкує День Єднання. Сьогодні на всіх будинках та спорудах України повинен бути піднятий Державний Прапор, а о 10:00 повинен пролунати Державний Гімн України.
З нагоди свята, президент записав звернення до українців, яке транслювалося по телеканалах. Він наголосив, хто українці – різні, але нас об’єднує бажання жити в мирі, щасливо та зі своїми близькими. Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо на це поверне право, оскільки ми живемо на своїй землі.
“Сьогодні важливий день — День єднання нас всіх. Ми різні, різного віку, різної статі, з різних міст, регіонів, різних професій, різних талантів, різних знань, мов, релігій. Але об’єднує нас єдине бажання: жити в мирі, щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками. І на все це ми маємо повне право. Бо ми в себе вдома, ми в Україні”, – заявив глава держави.
Президент додав, що українців люблять Україну більше, ніж будь-хто, і лише вони зможуть захистити державу від посягань. Зеленський нагадав ще раз, що незалежно від того, в якому куточку країни ми проживаємо, ми – разом.
“З днем єднання, синьо-жовті, з днем єднання, Україно! Схід, Захід, Південь, Північ звучить тільки разом, але звучить сильно”, – сказав Володимир Зеленський.
Це ж відео очільник держави опублікував у себе в Instagram зі словами “Ми спокійні! Ми сильні! Ми разом!”.
- Ввечері 15 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден також звернувся стосовно ситуації в Україні та наголосив, що Штати не залишать країну напризволяще.
- Нагадаємо, з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалась потужна кібератака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, зафіксовано перебої в роботі вебсервісів “Приватбанку” та “Ощадбанку”, також перебої зафіксували на сайтах Міністерства оборони та Збройних сил України.
- Доступ до онлайн-сервісу державного банку ПриватБанк та сайту ЗСУ відновлено. Послуги Ощадбанку все ще недоступні, попри заяви пресслужби банку, сайт Міноборони все ще “лежить”.