У Дніпрі вирішили тимчасово усунути з публічного простору міста пам’ятки культурної спадщини, пов’язані з культурою та історією РФ та СРСР, зокрема пам’ятники Пушкіну, Ломоносову та Горькому.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

“Сьогодні виконком міськради Дніпра самостійно ухвалив рішення перенести пам’ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим на територію комунального підприємства “Зооконтроль”. Нехай поки що постоять там”, – повідомив Борис Філатов.

У рішенні зазначається, що пам’ятки усуваються з публічного простору Дніпра до моменту прийняття рішення щодо їх подальшого правового статусу як пам’яток культурної спадщини центральним органом виконавчої влади – Міністерством культури та інформаційної політики України.

Відтак, пам’ятки будуть тимчасово зберігати у комунальному підприємстві “Зооконтроль” Дніпровської міської ради.

Нагадаємо, що 30 листопада Одеська міська рада на засіданні сесії підтримала рішення про демонтаж пам’ятників Катерині II та Олександру Суворову. Їх передадуть до музею. За демонтаж пам’ятника Катерині II проголосував 43 депутати, один не голосував. Водночас за демонтаж пам’ятника Суворову проголосував 41 депутат, троє не голосували.