Одеська міська рада 30 листопада на засіданні сесії підтримала рішення про демонтаж пам’ятників Катерині II та Олександру Суворову. Їх передадуть до музею.

Про це повідомив Олексій Гончаренко, народний депутат України від “Європейської Солідарності” у Telegram.

За демонтаж пам’ятника Катерині II проголосував 43 депутати, один не голосував. Водночас за демонтаж пам’ятника Суворову проголосував 41 депутат, троє не голосували.

Як пише “Суспільне”, міський голова Геннадій Труханов нагадав, що є пропозиція створити в місті парк імперського минулого, куди можуть перемістити й пам’ятник Катерині II.

До тих пір його передадуть на тимчасове збереження. Згідно з поправкою, яку внесли в проєкт, пам’ятник перенесуть до музею.

Що передувало рішенню про демонтаж пам’ятників?

Раніше 18 вересня в Одесі відбувся мітинг, під час якого закликали знести пам’ятник, передало “Суспільне.Одеса”. Протестувальники прийшли з плакатами “Катерина = Путін”, “Вбивця”, “Знести” та скандували “Труханов – чорт”, “Путін – х…йло” та “Слава Україні”. Після прибуття поліції акція завершилася.

Вперше пам’ятник розмалювали 10 вересня, написавши червоною фарбою “Єкатєріна=Путін”. Через два дні його облив фарбою громадський діяч “Автомайдану” Артак Григорян. 13 вересня пам’ятник облили фарбою ще раз.

Проте 28 вересня в Одеській міській раді не підтримали демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Близько половини депутатів відмовилися голосувати за це.

Водночас експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала вилучити з публічного простору Києва пам’ятники Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та Миколі Ватутіну у Маріїнському парку.