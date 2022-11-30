Про це повідомив Олексій Гончаренко, народний депутат України від “Європейської Солідарності” у Telegram.

За демонтаж пам’ятника Катерині II проголосував 43 депутати, один не голосував. Водночас за демонтаж пам’ятника Суворову проголосував 41 депутат, троє не голосували.

Як пише “Суспільне”, міський голова Геннадій Труханов нагадав, що є пропозиція створити в місті парк імперського минулого, куди можуть перемістити й пам’ятник Катерині II.

До тих пір його передадуть на тимчасове збереження. Згідно з поправкою, яку внесли в проєкт, пам’ятник перенесуть до музею.

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Що передувало рішенню про демонтаж пам’ятників?

Раніше 18 вересня в Одесі відбувся мітинг, під час якого закликали знести пам’ятник, передало “Суспільне.Одеса”. Протестувальники прийшли з плакатами “Катерина = Путін”, “Вбивця”, “Знести” та скандували “Труханов – чорт”, “Путін – х…йло” та “Слава Україні”. Після прибуття поліції акція завершилася.

Вперше пам’ятник розмалювали 10 вересня, написавши червоною фарбою “Єкатєріна=Путін”. Через два дні його облив фарбою громадський діяч “Автомайдану” Артак Григорян. 13 вересня пам’ятник облили фарбою ще раз.

Проте 28 вересня в Одеській міській раді не підтримали демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Близько половини депутатів відмовилися голосувати за це.

Водночас експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала вилучити з публічного простору Києва пам’ятники Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та Миколі Ватутіну у Маріїнському парку.