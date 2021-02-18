У Фінляндії виявили новий штам COVID-19

Про це повідомила місцева телекомпанія Yle.

Штам містить мутації, які раніше зустрічалися в британському та американському штамах. Однак їх комбінація раніше ніде не зустрічалася.

“Варіація була знайдена в одного з пацієнтів минулого тижня, так що поки що нічого невідомо ні про ступінь заразності й поширення, ні про вплив вакцини на новий штам”, – зазначила доцент лабораторії Vita Laboratoriot, мікробіолог Тару Мері.

На цю мить також невідомо, де з’явився цей штам, однак за словами Мері, ймовірно, що він розвинувся поза межами Фінляндії, оскільки в країні досить низький відсоток тих, що перехворіли на коронавірус в порівнянні з іншими країнами.

У лабораторіях Vita Laboratoriot виявлення нового штаму вважають важливим через те, що на нього можуть не реагувати ті ПЛР-тести, які впізнають лише послідовність генів.

Зазначається, що фінська варіація коронавірусу отримала код від малопоширеного штаму D796H. Його знаходили у пацієнтів, яких лікували від тривалої хвороби плазмою людей, що вже подолали коронавірус.

Вчені припускають, що подібна мутація може бути одним зі способів боротьби вірусу з антитілами.

Британські вчені почали дослідження імунних відповідей при поєднанні доз вакцин проти коронавірусу COVID-19, розроблених Оксфордським університетом та британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, а також американською Pfizer.