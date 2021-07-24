У Франції протест противників коронавірусних обмежень переріс в сутички активістів з представниками правоохоронних органів.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Сутички відбулися в Парижі та Леоні. Активісти виступають проти “санітарних пропусків” та обов’язкової вакцинації проти коронавірусу для представників деяких професій. Також акції відбулися в Дюнкері, Ніцці, Перпіньяні.

Йдеться про план з прискореної кампанії вакцинації населення проти коронавірусу. З серпня законодавці пропонують запровадити санітарні пропуски, а також – обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для всіх працівників медичних установ (медики, прибиральники, адміністратори й так далі). Санітарні пропуски потрібні людям, які хочуть потрапити в культурно-розважальні заклади, на заходи за участі понад 50 осіб, в кафе та ресторани, торгово-розважальні центри, міжміський транспорт, літаки та потяги. В цих пропусках буде інформація про вакцинацію проти коронавірусу, результат останнього зробленого тесту на антитіла (ПЛР). Користуватися громадським міським транспортом можна буде незалежно від наявності/відсутності санітарного пропуску.

З середи санітарні пропуски вимагають від громадян, які хочуть зайти до музею, бібліотеки, об’єктів культури, спортивних закладів.

Акцію протесту в Парижі організували активісти руху “жовтих жилетів”. На початку участь брали кілька тисяч осіб. Рух почався з площі Бастилії. Активісти викрикували лозунги на кшталт “Макрон, нам не потрібні пропуски”. Водночас з площі Трокадеро почалася акція, яку організували представники партії “Патріоти”.

Les opposants au #PassSanitaire affluent place du Trocadéro à Paris, où un rassemblement est prévu cet après-midi. Florian Philippot, président du parti Les Patriotes, est à l’initiative de la manifestation. pic.twitter.com/cVXyaGdRvv — Paolo Philippe (@paolo_phi) July 24, 2021

Magnifique visage de la France, zéro violence, 100 000 personnes au #Trocadéro !

Des commerçants, restaurateurs, infirmières, pompiers, étudiants, mères de famille qui disent stop à Macron ! Oui à la France et à la Liberté ! #manifs24juillet pic.twitter.com/pRpweYmWdG — Florian Philippot (@f_philippot) July 24, 2021

Протестувальники в Парижі кидали в поліціянтів петарди. В результаті сутичок є постраждалі.

У відповідь поліціянти використовували водомети, кийки та сльозогінний газ.

Аби стримати поліціянтів, на деяких вулицях активісти почали будувати барикади.

Аналогічні акції відбулися у французьких містах на минулих вихідних. За даними МВС Франції, в них брали участь 114 тисяч осіб. В Парижі – 18 тисяч осіб.

Президент Еммануель Макрон оголосив про плани запустити COVID-перепустки на початку цього місяця, а також про обов’язкову вакцинацію всіх медичних працівників до вересня.

Але багатьом французам плани Макрона здалися неоднозначними. В ході протестів проти них у Франції на цьому тижні демонстранти розгромили два центри вакцинації.