Про це повідомляє видання Politico.

Додаток TousAntiCovid вже завантажили близько 15 мільйонів людей. У ньому відображатимуться ПЛР- тести та тести на антиген. Він також включатиме сертифікати про щеплення. Раніше додаток TousAntiCovid раніше використовувався для відстеження контактів заражених.

TousAntiCovid буде випробувано на рейсах Air France та Air Corsica до Аяччо на Корсиці цього тижня, а потім на рейсах до французьких закордонних департаментів. Уряд Франції сподівається протестувати додаток із сусідніми країнами ЄС протягом двох тижнів.

Однак це легше сказати, ніж зробити. Посадовець генерального директорату комісії з питань охорони здоров’я визнав, що перед тим, як додаток можна буде використовувати для подорожей по Європі, ще потрібно усунути деякі технічні перешкоди.

Однією з переваг програми є те, що вона допоможе запобігти використанню підроблених тестів, що використовуються для отримання доступу до міжнародних рейсів. Але додаток TousAntiCovid не використовуватиметься для доступу до ресторанів та магазинів у Франції.

Також буде доступна паперова версія для громадян, які не мають програми TousAntiCovid.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.