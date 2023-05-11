У Франції презентували фотовиставку про Чернігів

Про це інформує пресслужба Чернігівської міської ради.

Виставку офіційно відкрили в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако та заступник мера Реймса з міжнародних та партнерських відносин Дімітрій Уден. На світлинах зафіксований Реймс часів Першої світової та Чернігів під час російсько-української війни. Фотографії українського міста зроблені митцем Станіславом Сеником.

Виставку відкрили просто неба, на набережній Жана-Луї Шнайтера. Це місце, де зазвичай прогулюються і відпочивають люди, а така виставка має на контрасті показати, наскільки їх життя відрізняється від життя українців, у країні яких триває війна. Цей досвід жителям Реймса відомий, і про це нагадують світлини їх міста у роки Першої світової.

“Для мене дуже важливо, щоб світ побачив ці фотографії. Це свідчення жахливих злочинів Росії проти України. І світ має розуміти, що першими страждають прості люди, які втрачають житло, можливість життя. Важливо, щоб світ це розумів і не відчував якоїсь втоми від війни, бо ми в цьому світі широкомасштабної війни живемо вже більше року”, — відзначив Ломако.