Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, на виставці представлені роботи фотохудожника Олександра Пархоменка та пресофіцерки 93-ї Окремої механізованої бригади Ірини Рибакової. В їхніх роботах Соледар зображений таким, який він був до початку повномасштабного вторгнення.

Також представлені фото, які демонструють російську збройну агресія, з усіма її наслідками. Серед експонатів є світлини із зображенням Збройних сил України.

“Понад сторіччя шахти Соледара були не тільки місцем видобутку, але й туристичною принадою. Містечко розвивалося, незважаючи навіть на близькість лінії фронту в останні 9 років, але в підсумку було знищене російськими окупантами, для яких українська земля – лише полігон для воєнних злочинів”, – прокоментував Кириленко.

Крім того, він додав, що кожен кадр на виставці – це не тільки уривок із життя міста, але й “документальне підтвердження російських безчинств, які рано чи пізно будуть покарані”.