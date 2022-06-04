У Франції невідомі розмалювали антиукраїнськими та антисемітськими написами місцевий стадіон, техніку та вантажівку асоціації, яка підтримує українських переселенців.

Про це повідомили France info та Le Figaro.

Написи в місті з’явилися перед благодійним футбольним турніром на підтримку України, який планували провести 4 та 5 червня. Також зловмисники намалювали свастику, зірку Давида та напис “No Ukraine”.

Lille : des tags antisémites et pro-Russie découverts avant un tournoi de football pour l'Ukraine ➡️ https://t.co/B95fovMyLT pic.twitter.com/0NU5srqMM5 — France Bleu (@francebleu) June 4, 2022

Очільниця міста Лілля Мартін Обрі засудила “підлі антисемітські та проросійські написи” на стадіоні та оголосила, що мерія подасть скаргу через цей інцидент.

За фніормацією видання France Bleu, члени асоціації, яка організовує цей захід, прибули на стадіон імені Жана Баретта в Ліллі вранці 4 червня та були шоковані пронацистськими написами на стінах, підлозі, паркані та на фургоні.

“Свастик було багато. Президентка [асоціації], українка, розплакалася. Вона втекла від війни, вона не думала, що знайде її тут”, — розповів член асоціації Філіп Дельпеш.

В асоціації додали, що провести матч у таких умовах неможливо, тому його скасували.