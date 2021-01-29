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У Франції сконструювали яхту, яка переробляє океанічне сміття на паливо

Французький винахідник Іван Бурньон та його команда сконструювали яхту, яка може зачерпувати пластикове сміття зі Світового океану та перетворити його на паливо.

П’ятниця, 29 січня 2021, 17:21

Про це повідомляє агентство Reuters.

За довгу кар’єру яхтсмена Бурньон бачив чимало прекрасних пейзажів у Світовому океані. Однак йому дедалі частіше доводилося бачити тонни сміття. Саме це надихнуло його на створення 56-метрової яхти, що рухається за допомогою високотехнологічних вітрил та електричних двигунів.

Наразі проєкт цієї екологічної яхти існує лише на папері та у вигляді макету. Однак чоловік сподівається, що у 2024 році буде створено прототип його макету.

За словами винахідника, коли човен рухатиметься по воді, конвеєрні стрічки будуть збирати відходи, сортувати їх, а потім подавати у пальник. Там океанічний пластик розплавиться, виробляючи газ, який приводить в дію турбіну та виробляє електроенергію для використання систем човна.

Ця енергія, разом із сонячними елементами та вітровими турбінами на палубі яхти, зробить її на 70% самостійною в енергетичному плані.

Бурньон зазначив, що 400 таких яхт здатні до 2060 року очистити Світовий океан від третини сміття.

“Скласти руки і сказати: “Ні, ми нічого не зробимо, ми залишимо це, зосередимося на суші, залишимо відходи в океані”, абсолютно безвідповідально”, – сказав він. 

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Теги: паливо, океанічне сміття, яхта

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