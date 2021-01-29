У Франції сконструювали яхту, яка переробляє океанічне сміття на паливо

Про це повідомляє агентство Reuters.
За довгу кар’єру яхтсмена Бурньон бачив чимало прекрасних пейзажів у Світовому океані. Однак йому дедалі частіше доводилося бачити тонни сміття. Саме це надихнуло його на створення 56-метрової яхти, що рухається за допомогою високотехнологічних вітрил та електричних двигунів.
Наразі проєкт цієї екологічної яхти існує лише на папері та у вигляді макету. Однак чоловік сподівається, що у 2024 році буде створено прототип його макету.
За словами винахідника, коли човен рухатиметься по воді, конвеєрні стрічки будуть збирати відходи, сортувати їх, а потім подавати у пальник. Там океанічний пластик розплавиться, виробляючи газ, який приводить в дію турбіну та виробляє електроенергію для використання систем човна.
Ця енергія, разом із сонячними елементами та вітровими турбінами на палубі яхти, зробить її на 70% самостійною в енергетичному плані.
Бурньон зазначив, що 400 таких яхт здатні до 2060 року очистити Світовий океан від третини сміття.
“Скласти руки і сказати: “Ні, ми нічого не зробимо, ми залишимо це, зосередимося на суші, залишимо відходи в океані”, абсолютно безвідповідально”, – сказав він.
- У США з’явився робот-фотограф, який вміє жартувати. Робот-фотограф виконаний у ретро-футуристичному стилі. Також у нього є “очі” на сенсорному екрані, запрограмованому на взаємодію з людьми.
- Сінгапур зробив рішучий крок до впровадження безпілотних автобусів. У місті вже розпочалися випробовування, учасником яких може стати кожен.
- Компанія Microsoft вирішила втілити у життя мрії мільйонів людей у всьому світі, які втратили рідну людину. Так, спеціалісти створили чат-бот, який зможе говорити з вами в образі померлого родича, друга, або знаменитості.