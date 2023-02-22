Про це сповіщає BBC.

Повідомляється, що нападник увійшов до класу, коли вчителька проводила урок іспанської мови, і напав на неї. Старшокласник замкнув двері на ключ та вдарив жінку ножем у груди. За попередньою інформацією 50-річна постраждала померла від зупинки серця після того, як до школи прибула швидка допомога.

Зазначено, що місцевий прокурор Джером Бур’є заявив, що місцева поліція порушила розслідування замаху, а підозрюваний знаходиться під вартою. Прокурор дасть прес-конференцію у четвер, 23 лютого, щоб розповісти додаткові подробиці розслідування.

Міністр освіти Франції Пап Ндьяй назвав напад “трагедією надзвичайної тяжкості” та висловив співчуття.

“Сьогодні час солідарності. – сказав він під час відвідування школи. – Вся нація присутня тут, щоб висловити свою скорботу постраждалій та її рідним”.

Місцеві ЗМІ повідомили, що студент міг страждати на психічний розлад. Крім того у масмедіа зауважили, що на цьому етапі розслідування немає припущень, що інцидент був пов’язаний з тероризмом.

Також додається, що школа є приватним католицьким закладом поблизу центру Сен-Жан-де-Люз, відомого французького місця літніх канікул. До обіду учні, яким було наказано залишатися у своїх класах, змогли покинути школу, багатьох із них забрали батьки.