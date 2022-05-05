Про це повідомило французьке видання Nice-matin.

Вілла належить родині олігарха, який є засновником “Альфа-Банку”. Вона розташована в курортному Сен-Тропе. Площа вілли Копаб становить близько о 580 квадратних метрів.

“Мільярдер, який входить у сотню кращих статків світу у Франції не відчуває нестачі на землі. Доріжка його цивільних компаній по черзі веде до села Лурі на Корсиці, до резиденції у Фрежюсі, до замку Кло-Ренар в Івеліні та до висот Монако”, — зазначило видання.

Особняк має турецьку лазню, джакузі і вертолітний майданчик. Також вона облаштована десятьма спальнями та сауною.

Три дні оренди становлять близько 18 тисяч євро. У курортний період прибуток від оренди міг становити від 180 до 440 тисяч євро.