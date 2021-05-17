Компанія доставки їжі Glovo запевняє, що дані кредитних/дебетових карток не були відкриті, оскільки така інформація не зберігається, а всі паролі є зашифрованими.

Про це #Буквам повідомили у пресслужбі компанії.

Раніше повідомлялося, що група хакерів отримала доступ до особистих даних та облікових записів десятка мільйонів клієнтів, водіїв та співробітників іспанської компанії доставки їжі Glovo.

“29 квітня нам стало відомо про несанкціонований доступ сторонньої особи до однієї з наших систем, через використання старої адміністративної панелі інтерфейсу. Після виявлення підозрілої активності, будь-який подальший доступ було одразу заблоковано, а також було введено додаткові заходи, необхідні для захисту платформи. Незважаючи на те, що зловмисник впродовж короткого проміжку часу мав доступ до IBAN та індивідуальних податкових номерів, ми можемо підтвердити, що дані кредитних/дебетових карток не були відкриті, оскільки ми не зберігаємо таку інформацію, а всі паролі є зашифрованими”, – йдеться у повідомленні.

У Glovo зазначили, що компанія серйозно та відповідально ставиться до безпеки даних.

“Наразі триває активне розслідування і наш відділ безпеки проводить повний аудит щодо захисту та цілісності нашої бази даних. Ми також звернулись до Іспанської агенції із захисту даних (Agencia Española de Protección de Datos – AEPD), головного управління із захисту даних у подібних інцидентах, і готові надати всю необхідну для розслідування інформацію. Стосовно нещодавньої появи публікацій у виданні Bloomberg про те, що дані кредитних та дебетових карток користувачів сервісу Glovo були доступні для продажу в даркнеті, ми запевняємо, що ця інформація не є правдивою. Ми не зберігаємо інформацію про кредитні та дебетові картки у системі наших даних”, – підкреслили у компанії.

Проводячи розслідування, представники Glovo зустрілися з італійською компанією з кібербезпеки Yarix Security, яка раніше заявила про володіння даними кредитних карток користувачів з бази даних компанії.

“У ході зустрічі компанія Yarix Security визнала, що не може перевірити чи наявна інформація має будь-яке відношення до сервісу Glovo. Ми впевнені, що не має, оскільки ми не зберігаємо такі дані. Ми рішуче засуджуємо розповсюдження неперевіреної інформації серед ЗМІ з метою реклами та привернення уваги громадськості. Компанія Yarix Security вирішила скористатися нашим брендом для власної вигоди, надаючи неправдиву інформацію, без огляду на те, яке занепокоєння це може викликати у наших користувачів, кур’єрів та партнерів”, – резюмували у Glovo.