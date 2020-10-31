У Греції на місяць закриють ресторани і бари в густонаселених районах країни, щоб стримати поширення епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Заклади будуть закриті, починаючи з вівторка, 3 листопада.

Протягом місяця ресторани, бари, кафе, кінотеатри, музеї і тренажерні зали будуть закриті в північній Греції і регіоні Аттика, куди входить і столиця Афіни.

Комендантська година, яка обмежує пересування в нічний час і яка досі діяла в найбільш постраждалих від епідемії районах Греції, буде розширена на всю територію країни. Вона діятиме з півночі до 05:00 ранку.

Підприємства роздрібної торгівлі, промисловість і школи залишаться відкритими, так само, як готелі та перукарні.

Карантинні обмеження торкнулися найбільш густонаселених регіонів країни. Так, в Аттиці проживає 3,9 млн осіб, а в північних регіонах – близько 1,5 млн.

“Ці нові правила зосереджені на двох сферах, які сприяють поширенню вірусу: розвагах і пересуванні людей”, – зазначив прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс у публічному зверненні.

Він запевнив, що уряд введе заходи підтримки на суму близько 1,5 млрд євро для секторів бізнесу, які зачепив карантин. Греція вже виділила понад 14 млрд євро на підтримку економіки після першої хвилі коронавірусу.

У Греції з початку жовтня спостерігається поступове зростання кількості випадків зараження COVID-19.

Наприклад, у п’ятницю був зареєстрований новий пік – 1690 випадків захворювання на COVID-19 за добу і 5 смертей.