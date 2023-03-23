Сьогодні, 23 березня, у будівлі Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі підписано угоду про відкриття представництва МКС в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Угоду підписали генеральний прокурор України Андрій Костін та секретар МКС Пітер Льюїс.

Андрій Костін назвав підписання документа ще одним кроком до забезпечення повної відповідальності за міжнародні злочини.

“Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з найвищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму РФ”, – наголосив Андрій Костін.

Він також відзначив, що МКС та Офіс прокурора МКС Каріма Хана невтомно стоять на варті правосуддя.

Крім того, Андрій Костін наголосив, що Україна сподівається на подальшу співпрацю у розслідуванні та переслідуванні злочинів РФ.

Нагадаємо, що 17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують в незаконній депортації населення та дітей з території України до Росії.