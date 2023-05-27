У Гаазі, Нідерланди поліціянти були вимушені затримати сотні екоактивістів, які заблокували головну трасу до міста. Мітингувальники оголосили протест щодо кліматичної політики уряду.

Джерело: NOS.

Кліматична група Extinction Rebellion заблокувала головну трасу A12 у Гаазі, спричинивши великі затори в місті.

“Поліція припинила кліматичну демонстрацію в Гаазі. Сотні активістів затримано, наразі точна кількість затриманих невідома”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, один із затриманих активістів укусив офіцера. Внаслідок чого особу затримали за напад. Водночас кількох людей затримали за вандалізм та образу правоохоронців.

На тлі того, що мітингувальники проігнорували заклик поліції розблокувати дорогу, правоохоронцями було застосовано водомети. У відповідь активісти у купальниках та дощовиках вишикувалися перед водометами.