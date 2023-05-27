Джерело: NOS.
Кліматична група Extinction Rebellion заблокувала головну трасу A12 у Гаазі, спричинивши великі затори в місті.
“Поліція припинила кліматичну демонстрацію в Гаазі. Сотні активістів затримано, наразі точна кількість затриманих невідома”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, один із затриманих активістів укусив офіцера. Внаслідок чого особу затримали за напад. Водночас кількох людей затримали за вандалізм та образу правоохоронців.
На тлі того, що мітингувальники проігнорували заклик поліції розблокувати дорогу, правоохоронцями було застосовано водомети. У відповідь активісти у купальниках та дощовиках вишикувалися перед водометами.
- У столиці Італії затримали трьох екоактивістів ініціативи “Останнє покоління”. Молоді люди вилили чорну рідину, що мала нагадувати нафту у відомий фонтан Баркачча на площі Іспанії.
- Екоактивісти облили помаранчевою фарбою статую Чарльза Рея “Кінь та вершник” у Парижі, а у Мілані закидали борошном спорткар, зроблений американським поп-артистом Енді Ворхолом.
- Екоактивісти облили чорною маслянистою рідиною картину Густава Клімта “Смерть і життя” в Музеї Леопольда у Відні. Це зробили активісти організації “Останнє покоління” (Letzte Generation).
- Чотири італійські екоактивістки облили картину Вінсента Ван Гога “Сіяч” гороховим супом, а потім приклеїли себе до стіни. Інцидент трапився у Римі.