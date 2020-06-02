В одному з ресторанів Харкова правоохоронці затримали двох чоловіків, які намагалися продати посаду голови Харківської обласної державної адміністрації за мільйон доларів.

Про це повідомили і Службі безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що організував нелегальний бізнес одесит спільно з киянином. Вони обіцяли клієнтам лобіювати їх призначення на керівні посади в органах державної влади та у правоохоронних органах. Зловмисники представлялись посадовцями діючої влади та посилались на близькі зв’язки з керівниками Верховної Ради України, парламентських фракцій та міністрів.

Зазначається, що шахраї мали намір отримати 1 мільйон доларів США за нібито вирішення питання щодо призначення кандидата на посаду голови Харківської ОДА.

Ще 100 тисяч доларів зловмисники планували отримати за призначення на посаду начальника головного управління Державної податкової служби Харківщини.

Крім того, раніше правоохоронці задокументували факт отримання зловмисниками від харків’янки 60 тисяч доларів США. У таку суму вони оцінили ”допомогу” в одержанні мандата народного депутата на довиборах у парламент.

Оперативники СБУ затримали зловмисників в одному з ресторанів Харкова під час одержання завдатку в сумі 150 тисяч доларів США за призначення обох високопосадовців: $100 тисяч за пост губернатора і $50 тисяч ‒ за начальника податкової.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), та обрання щодо них міри запобіжного заходу.