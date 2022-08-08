У Гельсінкі демонтували пам'ятник "Мир у всьому світі", котру Фінляндії подарував Радянський Союз у 1989 році.

Про це повідомляє місцева телекомпанія Yle.

Монумент зняли з постаменту, перемістили на баржу і відправили на склад міського художнього музею. Вже пізніше його подальшу долю визначить керівництво музею та мерія Гельсінкі.

Влада міста пояснила рішення прибрати пам’ятник реорганізацією транспортного руху на вулиці та прилеглій площі. На його місці облаштують тротуар.

Композицію з бронзи, висотою у 6,5 метра, що виконана радянським скульптором Олегом Кірюхиним, Москва подарувала Гельсінкі у 1989 році, а його відкриття відбулося у січні 1990 року, невдовзі після падіння Берлінської стіни. Він неодноразово викликав суперечки.

Так, статуя сильно постраждала, коли троє студентів облили її смолою та пір’ям у 1991 році. Трійка студентів хотіли донести, що подарована статуя з Радянського Союзу не підходить для міста. Навесні до рук людських фігур скульптури нанизали прапори України.

Дебати про необхідність демонтажу монумента спалахнули на тлі військового вторгнення РФ в Україну.