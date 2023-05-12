Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що військові інструктори Збройних сил Королівства Швеція в межах багатонаціональної навчальної операції “Інтерфлекс” з базової загальновійськової підготовки особового складу ЗС України у Великій Британії проводять комплексне тактичне заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій щодо підготовки, захоплення (заняття) окопу, траншеї, позиції та їхнього утримання й оборони.

Ця підготовка дає змогу військовослужбовцям опанувати необхідні бойові навички та тактичні знання для підвищення безпеки та сил дій ЗСУ для захисту України.

“Під керівництвом інструкторів Збройних сил Королівства Швеція, новобранці Збройних сил України стають підготовленішими до бойових дій. Королівство Швеція продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення Росією міжнародного права”, – зауважили у Генштабі ЗСУ.

А також додали, що прибувши до Сполученого Королівства, контингент військовослужбовців Збройних сил Королівства Швеції приєднався до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців під керівництвом Великої Британії.