Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

Ініціативу розробили спільно між Збройними силами Канади та Національними Збройними силами Латвії. Обидві сторони проводитимуть навчання для Збройних сил України в межах операції UNIFIER.

“Канада та Латвія спільно навчатимуть українських військових на території Латвії з 15 травня”, – зазначила Ананд.

Програма навчання доповнить інші зусилля Канади щодо тренування українських військових у Великій Британії та Польщі у межах операції UNIFIER на підтримку України.

Близько 800 членів канадських Збройних сил наразі дислокуються в Латвії, де Канада з 2017 року служить як базова держава передової бойової групи НАТО Латвія з 2017 року, йдеться у заяві.

Нагадаємо, інструктори з країн НАТО навчають українських військових на танках Leopard у Польщі — танкісти пройшли насичений 30-денний курс навчання.

Зауважимо, українські військові продовжують опановувати керування танками Leopard 2. Під час тренувань у Польщі вони вчаться, як правильно будувати танкові перешкоди та як їх проривати.

Окрім цього, канадські сапери навчають українських військових подоланню мінної загрози на полі бою. Тренування відбуваються у Польщі.