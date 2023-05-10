З 15 травня канадські та латвійські інструктори спільно розпочнуть навчання українських армійців у Латвії.

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

Ініціативу розробили спільно між Збройними силами Канади та Національними Збройними силами Латвії. Обидві сторони проводитимуть навчання для Збройних сил України в межах операції UNIFIER.

“Канада та Латвія спільно навчатимуть українських військових на території Латвії з 15 травня”, – зазначила Ананд.

“Canada and Latvia will jointly train Ukrainian soldiers on Latvian soil starting May 15, Canadian Defence Minister Anita Anand said. The training program will complement other Canadian efforts to train Ukrainian soldiers in the United Kingdom and Poland.” https://t.co/QsTKiEcIDU — Anita Anand (@AnitaAnandMP) May 10, 2023

Програма навчання доповнить інші зусилля Канади щодо тренування українських військових у Великій Британії та Польщі у межах операції UNIFIER на підтримку України.

Близько 800 членів канадських Збройних сил наразі дислокуються в Латвії, де Канада з 2017 року служить як базова держава передової бойової групи НАТО Латвія з 2017 року, йдеться у заяві.

Нагадаємо, інструктори з країн НАТО навчають українських військових на танках Leopard у Польщі — танкісти пройшли насичений 30-денний курс навчання.

Зауважимо, українські військові продовжують опановувати керування танками Leopard 2. Під час тренувань у Польщі вони вчаться, як правильно будувати танкові перешкоди та як їх проривати.

Окрім цього, канадські сапери навчають українських військових подоланню мінної загрози на полі бою. Тренування відбуваються у Польщі.