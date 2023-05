Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

Ініціативу розробили спільно між Збройними силами Канади та Національними Збройними силами Латвії. Обидві сторони проводитимуть навчання для Збройних сил України в межах операції UNIFIER.

“Canada and Latvia will jointly train Ukrainian soldiers on Latvian soil starting May 15, Canadian Defence Minister Anita Anand said. The training program will complement other Canadian efforts to train Ukrainian soldiers in the United Kingdom and Poland.” https://t.co/QsTKiEcIDU

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) May 10, 2023