Українські військові продовжують опановувати керування танками Leopard 2. Зокрема, під час тренувань у Польщі вони вчаться як правильно будувати танкові перешкоди та як їх проривати.

Про це йдеться у повідомлення Генштабу ЗСУ.

Відтак зведена група інструкторів зі Збройних сил Королівства Норвегії Forsvaret у складі норвезької місії з навчання українських військових у Республіці Польща навчають військовослужбовців Збройних Сил України керувати танками Leopard 2, будувати танкові перешкоди та як їх проривати.

Підполковник Палле Ідстебо з Норвезької академії оборони відзначив здатність українських військових швидко опановувати новий матеріал.

“Українці непогано зарекомендували себе у вивченні нового західного матеріалу. Його легше використовувати, оскільки він розроблений з урахуванням експлуатації”, – зазначив підполковник Палле Ідстебо.

За його словами, частково це може бути пов’язано з чимось таким звичним як комфорт і простір у сучасних танках, який набагато кращий, ніж у старій радянській техніці.

“Тут ми говоримо про дуже досвідчених людей, які раніше були в танках, і які також вже брали участь у боях з танками”, – додав Палле Ідстебо.