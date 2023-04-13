Про це йдеться у повідомлення Генштабу ЗСУ.
Відтак зведена група інструкторів зі Збройних сил Королівства Норвегії Forsvaret у складі норвезької місії з навчання українських військових у Республіці Польща навчають військовослужбовців Збройних Сил України керувати танками Leopard 2, будувати танкові перешкоди та як їх проривати.
Підполковник Палле Ідстебо з Норвезької академії оборони відзначив здатність українських військових швидко опановувати новий матеріал.
“Українці непогано зарекомендували себе у вивченні нового західного матеріалу. Його легше використовувати, оскільки він розроблений з урахуванням експлуатації”, – зазначив підполковник Палле Ідстебо.
За його словами, частково це може бути пов’язано з чимось таким звичним як комфорт і простір у сучасних танках, який набагато кращий, ніж у старій радянській техніці.
“Тут ми говоримо про дуже досвідчених людей, які раніше були в танках, і які також вже брали участь у боях з танками”, – додав Палле Ідстебо.
- У Великій Британії військовослужбовці Збройних сил України під керівництвом австралійських інструкторів опановують ведення позиційних (траншейних) бойових дій.
- Міністр оборони Себастьян Лекорню зауважив, що Франція може розпочати навчання українських пілотів на Mirage 2000 у Польщі, наразі переговори з Києвом ведуться.
- 1 березня завершив навчання другий набір курсу підготовки офіцерів підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ “Вишкіл капітанів”. Відтак 87 слухачів пройшли курс, метою якого є підготовка офіцерів для ефективного командування ротою та роботи у штабі батальйону.