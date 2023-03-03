Зображення: facebook/Генштаб ЗСУ

Про це йдеться у повідомлення Генштабу ЗСУ.

Інструктори операції “Куду” із 5-го батальйону Королівського австралійського полку 1-ї бригади Сухопутних військ Австралійських сили оборони провели заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій для українських військовослужбовців ЗСУ.

Зокрема, під час занять відпрацьовується підготовка, захоплення та утримання окопу, траншеї, позиції.

Зображення: facebook/Генштаб ЗСУ

Під керівництвом австралійських інструкторів операції “Куду”, новобранці Збройних сил України стали підготовленішими до умов виживання, наступу та оборони.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, щоб солдати-добровольці, які не мають практично жодного військового досвіду, могли захищати свою Батьківщину.

Зображення: facebook/Генштаб ЗСУ

Також у Генштабі зазначили, що масштабне навчання спрямоване на підвищення безпеки та сили ЗСУ в бойових діях на передовій для новобранців Збройних сил України в межах базової загальновійськової підготовки у Великій Британії.

“Австралія продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на продовження порушення Росією міжнародного права”, – підкреслили у Генштабі.

Зображення: facebook/Генштаб ЗСУ

А також додали, що прибувши до Сполученого Королівства в січні 2023 року, контингент до 70 військовослужбовців Австралійських сили оборони приєднався до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців під керівництвом Великої Британії.

Зображення: facebook/Генштаб ЗСУ