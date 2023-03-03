Про це йдеться у повідомлення Генштабу ЗСУ.
Інструктори операції “Куду” із 5-го батальйону Королівського австралійського полку 1-ї бригади Сухопутних військ Австралійських сили оборони провели заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій для українських військовослужбовців ЗСУ.
Зокрема, під час занять відпрацьовується підготовка, захоплення та утримання окопу, траншеї, позиції.
Під керівництвом австралійських інструкторів операції “Куду”, новобранці Збройних сил України стали підготовленішими до умов виживання, наступу та оборони.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, щоб солдати-добровольці, які не мають практично жодного військового досвіду, могли захищати свою Батьківщину.
Також у Генштабі зазначили, що масштабне навчання спрямоване на підвищення безпеки та сили ЗСУ в бойових діях на передовій для новобранців Збройних сил України в межах базової загальновійськової підготовки у Великій Британії.
“Австралія продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на продовження порушення Росією міжнародного права”, – підкреслили у Генштабі.
А також додали, що прибувши до Сполученого Королівства в січні 2023 року, контингент до 70 військовослужбовців Австралійських сили оборони приєднався до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців під керівництвом Великої Британії.
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