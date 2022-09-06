Генеральний штаб Збройних сил України відреагував на повідомлення іноземних ЗМІ про те, що Росія почала купувати артилерійські снаряди та ракети у Північної Кореї.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Twitter.

У відомстві наголосили, що й справді радянська зброя вже вичерпала свій потенціал. Саме тому Україна почала переходити на стандарти Північноатлантичного Альянсу.

“Ті, хто не в змозі перейти на стандарти НАТО, переходять на стандарти Північної Кореї: будь то зброя, політика, рівень життя”, – резюмували у Генштабі.

Додамо, що The New York Times, посилаючись на дані американської розвідки, повідомив про те, що РФ вирішила купувати озброєння у КНДР, оскільки міжнародні санкції серйозно обмежили ланцюжки постачань Росії.

Зазначається, що більшість країн під тиском США не наважуються допомагати Росії, тому Кремль був вимушений звернутись за підтримкою до Ірану та КНДР.

Оскільки Іран та Північна Корея також перебувають під масштабними міжнародними санкціями, їм вже немає чого остерігатись і вони можуть співпрацювати з Росією.