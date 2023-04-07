За даними української розвідки, серед нібито "злитих" секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в етері телемарафону.

“Дуже важливо пам’ятати, що в останні десятиліття найбільш успішні операції російських спецслужб проходять у фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів, ми бачимо там брехливі, викривлені цифри щодо втрат з обох сторін, частину інформації явно зібрано з відкритих джерел”, – зауважив Юсов.

Коли ж йдеться про чинні потреби армії, за його словами, ні для кого не секрет, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси, які необхідні для швидшого звільнення своїх територій.

“Все інше – ми будемо чекати офіційних коментарів, але я думаю, що українському суспільству переживати точно підстав немає. Контрнаступ буде, і головні плани ворог побачить і відчує на собі на полі бою”, – додав представник розвідки.

Водночас Юсов зауважив, що насправді росіяни мають мотивацію для такого “витоку” даних та поширення вигаданою інформації: “Сьогодні використовуються всі інструменти, щоб уповільнити або зірвати український контрнаступ, допомогу проукраїнської коаліції для українських сил безпеки та оборони”, – вважає він.

Як сказав представник ГУР, Росія залишається потужним гравцем із чималим фінансовим ресурсом, який може проводити різноманітні ІПСО кампанії.

“Тому, аби зірвати допомогу Україні, можуть підіймати ставки, наприклад займатися ядерним шантажем і розповідати, що в Білорусь поставлять ядерну зброю, або розповідати, що вся зброя з України начебто крадеться, що вже доведено, що це фейк”, – наголосив він.

Зокрема, РФ може поширювати спотворені цифри втрат з метою дестабілізації ситуації в Україні, а також, щоби створити певні сумніви серед громадськості євроатлантичної спільноти.

Нагадаємо, що раніше у Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Пентагон вже розпочав розслідування витоку документів.

Військові аналітики вже заявили, що опубліковані документи, схоже, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема у документах змінились дані щодо втрат: з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів.